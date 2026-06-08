Weiter ungeklärt

Entführungsalarm in Völs: Polizei fand weder Zeugen noch DNA-Spuren der angeblichen Täter

Der Ortskern von Völs war angeblich der Schauplatz der vereitelten Kindesentführung. Allerdings fehlen Zeugen für den Vorfall.
© Daniel Liebl
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Die Kemater Polizei hat alles versucht, um den angeblichen Angriff auf eine siebenjährige Volksschülerin aufzuklären. Aber ohne Erfolg. Somit bleibt unklar, was am 23. März mitten im Ortszentrum tatsächlich geschehen ist.

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