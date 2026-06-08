„Local Heroes“ hatten beim Innsbruck Beachevent keinen Sand im Getriebe

Beim Innsbruck Beachevent eroberten heimische Kräfte mit zwei Viertelfinal-Einzügen die Herzen im Sturm.

„Dieses Turnierwochenende hat gezeigt, warum wir dieses Event mit so viel Herzblut organisieren“, schwärmte Organisator Simon Varges nach dem viertägigen Innsbruck Beachevent Masters. „Und zum Wettergott müssen wir natürlich auch Danke sagen.“

Inklusive „Laufkundschaft“ verfolgten das ebenso traditionelle wie internationale Beachvolleyball-Event am Marktplatz pro Tag mehrere tausend Zuschauer. Vor dieser Kulisse eroberten auch die „Local Heroes“ die Herzen im Sturm.

So scheiterten Laura Rieger und Sarah Hinteregger vom Innsbrucker Verein Bergstrand erst im Viertelfinale an den späteren Siegerinnen Ziva Javornik und Maja Marolt (SLO). Ein solch unerwarteter Erfolg gelang auch Tirols Wildcard-Inhaber Finn Örley (mit Theo Hanni). Bei den Herren siegten die Österreicher Philipp Waller/Maximilian Trummer. Zum MVP wurde auch Lorenz Leitner gewählt – der Salzburger feierte nach Erkrankung sein Comeback. Dieser spezielle Sieg war das Sahnehäubchen.

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