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Nach Höchstgerichts-Urteil
Vorwurf der „Abzocke“: Ruf nach Reform der Tiroler Tourismus-Finanzierung
Jeder Betrieb jeder Branche muss Tirols Tourismus mitfinanzieren.
© TT/Thomas Böhm
Von Max Strozzi
Nach dem Höchstgerichts-Urteil um die Tourismusabgabe fordern NEOS und Liste Fritz, die Finanzierung des Tourismus zu reformieren.
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