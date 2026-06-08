Nach Höchstgerichts-Urteil

Vorwurf der „Abzocke“: Ruf nach Reform der Tiroler Tourismus-Finanzierung

Jeder Betrieb jeder Branche muss Tirols Tourismus mitfinanzieren.
© TT/Thomas Böhm
Max Strozzi

Von Max Strozzi

Nach dem Höchstgerichts-Urteil um die Tourismusabgabe fordern NEOS und Liste Fritz, die Finanzierung des Tourismus zu reformieren.

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite

Kommentare

0