Entscheidung über Bahn-Ausbau

Tirol am Abstellgleis: Kettenreaktion droht, auch Brenner-Basistunnel am Prüfstand

Die Bundesregierung tritt beim Bahnausbau in Tirol auf die Bremse. Dienstag soll eine endgültige Entscheidung über die Verschiebung von Vorhaben fallen, vor allem der vorgesehene Zeitplan für die Unterinntal-Bahn wackelt.
© CHRIS ZENZ
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Kommt Brenner-Zulauf erst 2045? Über den neuen ÖBB-Rahmenplan wird bis zum Schluss gepokert: Zugunsten des Brenner-Nordzulaufs könnten andere Bahn-Vorhaben in Tirol zurückgestellt werden.

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite

Kommentare

0