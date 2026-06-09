Entscheidung über Bahn-Ausbau
Tirol am Abstellgleis: Kettenreaktion droht, auch Brenner-Basistunnel am Prüfstand
Die Bundesregierung tritt beim Bahnausbau in Tirol auf die Bremse. Dienstag soll eine endgültige Entscheidung über die Verschiebung von Vorhaben fallen, vor allem der vorgesehene Zeitplan für die Unterinntal-Bahn wackelt.
© CHRIS ZENZ
Kommt Brenner-Zulauf erst 2045? Über den neuen ÖBB-Rahmenplan wird bis zum Schluss gepokert: Zugunsten des Brenner-Nordzulaufs könnten andere Bahn-Vorhaben in Tirol zurückgestellt werden.
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