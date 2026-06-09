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Finanz macht Druck
Heuer deutlich mehr Selbstanzeigen von Steuersündern
Steuer-Selbstanzeigen können das Strafmaß deutlich reduzieren.
© Böhm Thomas
Von Alois Vahrner
Die Zahl der Selbstanzeigen bei den Finanzstrafbehörden zeigt weiter nach oben, meldet das Finanzministerium.
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