Finanz macht Druck

Heuer deutlich mehr Selbstanzeigen von Steuersündern

Steuer-Selbstanzeigen können das Strafmaß deutlich reduzieren.
© Böhm Thomas
Alois Vahrner

Von Alois Vahrner

Die Zahl der Selbstanzeigen bei den Finanzstrafbehörden zeigt weiter nach oben, meldet das Finanzministerium.

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