Kommentar

Die Schweiz macht’s vor

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Eine gute Schieneninfrastruktur kostet Geld. Wenn der Bund jetzt in Tirol spart, steckt auch politisches Kalkül dahinter. Bundeswahlen werden nämlich nicht bei uns entschieden.

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