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Kommentar
Die Schweiz macht’s vor
Kommentarvon Peter Nindler
Eine gute Schieneninfrastruktur kostet Geld. Wenn der Bund jetzt in Tirol spart, steckt auch politisches Kalkül dahinter. Bundeswahlen werden nämlich nicht bei uns entschieden.
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