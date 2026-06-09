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Schutz vor K.-o.-Tropfen: Testbänder für Jugendliche im Außerfern kostenlos

Machen gemeinsame Sache für mehr Sicherheit: Wolfgang Hechenberger (Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Oberland-Reutte), Tanja Blüm-Musaj und Markus Schimana (beide MOJA) sowie Bürgermeister Günter Salchner (v.l.).
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Simone Tschol

Von Simone Tschol

Ein prickelnder Drink, ein kurzer Blackout, ein böses Erwachen – K.-o.-Tropfen sind längst kein Randphänomen mehr. Um vor allem Jugendliche vor der unsichtbaren Gefahr zu schützen, verteilte die Mobile Jugendarbeit Reutte kostenlose Testbänder im ganzen Bezirk. Jetzt wird die Initiative ausgeweitet.

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

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+4350403 3042

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