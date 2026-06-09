Schutz vor K.-o.-Tropfen: Testbänder für Jugendliche im Außerfern kostenlos

Ein prickelnder Drink, ein kurzer Blackout, ein böses Erwachen – K.-o.-Tropfen sind längst kein Randphänomen mehr. Um vor allem Jugendliche vor der unsichtbaren Gefahr zu schützen, verteilte die Mobile Jugendarbeit Reutte kostenlose Testbänder im ganzen Bezirk. Jetzt wird die Initiative ausgeweitet.