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Schutz vor K.-o.-Tropfen: Testbänder für Jugendliche im Außerfern kostenlos
Machen gemeinsame Sache für mehr Sicherheit: Wolfgang Hechenberger (Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Oberland-Reutte), Tanja Blüm-Musaj und Markus Schimana (beide MOJA) sowie Bürgermeister Günter Salchner (v.l.).
© Simone Tschol
Ein prickelnder Drink, ein kurzer Blackout, ein böses Erwachen – K.-o.-Tropfen sind längst kein Randphänomen mehr. Um vor allem Jugendliche vor der unsichtbaren Gefahr zu schützen, verteilte die Mobile Jugendarbeit Reutte kostenlose Testbänder im ganzen Bezirk. Jetzt wird die Initiative ausgeweitet.
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