Endspurt zum Budget
Sparen die Parteien auch bei sich selbst? Am Ende geht es um die Kosten für die Politik
Das Parlament in Wien und davor die Pallas Athene sind Symbole für die österreichische Demokratie. Wieviel ist den Parteien diese Demokratie wert? Und wieviel zalen sie sich selbst aus?
© APA/Hochmuth
Am Mittwoch hält Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Parlament die Budgetrede. Die Koalitionspartner waren bis zuletzt uneinig, ob auch die Parteien sparen müssen – oder ob sie die volle Inflationsabgeltung bekommen.
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