Missachtung internationaler Regeln bringt die Weltordnung zu Fall

Vier deutsche Friedensforschungsinstitute warnen vor dem fortschreitenden Zerfall einer regelbasierten Weltordnung und der Dominanz von Kriegsfürsten.

„Demokratien stehen weltweit unter Druck: Sowohl ihre Zahl als auch ihre Qualität nehmen ab“, sagte der Konfliktforscher Conrad Schetter bei der Vorstellung des so genannten Friedensgutachtens 2026 am Montag in Berlin. Nur noch sieben Prozent der globalen Bevölkerung lebten in freien Demokratien.

Konflikte auf Rekordniveau

Der Zeitraum zwischen 2021 und 2024 markiert die gewalttätigste Phase seit Ende des Kalten Kriegs, wie es in dem Gutachten heißt. Demnach wurden 61 bewaffnete Konflikte in 36 Ländern verzeichnet, an denen mindestens ein staatlicher Akteur beteiligt war. Gleichzeitig stieg die Zahl der weltweit Vertriebenen im April 2025 auf über 120 Millionen.

Militärische Gewalt habe sich als reguläres Mittel internationaler Politik etabliert. Regierungen agierten wie staatliche Warlords, die internationale Regeln missachteten und Gewalt zur Durchsetzung ihrer Interessen einsetzten. Dies zeige sich besonders deutlich in den Interventionen der USA, Russlands und Israels, aber auch in den regionalen Machtprojektionen Pakistans, der Türkei, Äthiopiens oder der Golfmonarchien.

Entwicklungszusammenarbeit unter Druck

Zugleich stünden Entwicklungszusammenarbeit und besonders die humanitäre Hilfe wegen drastischer Kürzungen enorm unter Druck. Kürzungen internationaler Hilfe begünstigten die Instabilität fragiler Staaten und erschwerten eine wirksame Prävention von Gewaltkonflikten, warnen die Institute.

Um Frieden zu sichern, brauche es zudem glaubwürdige Sicherheitsgarantien, völkerrechtskonforme Regelungen, einen kontrollierten Umgang mit Sanktionen sowie den Aufbau stabiler staatlicher Strukturen. Waffenstillstände alleine sicherten keinen Frieden, betonen die Forscher.

Vereinte Nationen am Scheideweg

Die Vereinten Nationen befinden sich laut Gutachten in einer tiefen strukturellen Krise. Ihre Mitgliedstaaten verpflichten sich dazu, den Frieden durch internationale Zusammenarbeit und kollektive Sicherheit zu erhalten. Mit 193 Ländern gehören derzeit fast alle Staaten der Welt der UNO an.

Rivalitäten zwischen Großmächten blockierten zentrale Entscheidungsprozesse, insbesondere im Sicherheitsrat, schreiben die Wissenschafter im Gutachten. Gleichzeitig werde die Autorität der internationalen Organisation durch finanzielle Kürzungen und konkurrierende Politikformate untergraben. Dennoch gebe es keine tragfähige Alternative zur UNO. Die Institute fordern die deutsche Bundesregierung deshalb auf, sich zusammen mit mittleren und kleineren Staaten für eine stabile Finanzierung und Reformen einzusetzen.