Kulturscheune wird wieder zum Kinosaal: Viertes Filmfestival im „Waldhüttl“

Ein Festival der etwas anderen Art erlebt am Samstag in Innsbruck seine vierte Auflage: Beim „Filmfestival im Waldhüttl“, kurz „fiwa“, geht es den VeranstalterInnen um Film, Musik und Gespräche als Orte gesellschaftlicher Veränderung. Ein solcher Ort ist seit Jahren auch das „Waldhüttl“ selbst.