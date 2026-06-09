Am 13. Juni in Innsbruck

Kulturscheune wird wieder zum Kinosaal: Viertes Filmfestival im „Waldhüttl“

Im „Waldhüttl“ unweit von Schloss Mentlberg finden aktuell 20 Menschen aus Rumänien, der Slowakei, Haiti und Kenia eine vorübergehende Heimat.
© Vinzengemeinschaft Waldhüttl
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Ein Festival der etwas anderen Art erlebt am Samstag in Innsbruck seine vierte Auflage: Beim „Filmfestival im Waldhüttl“, kurz „fiwa“, geht es den VeranstalterInnen um Film, Musik und Gespräche als Orte gesellschaftlicher Veränderung. Ein solcher Ort ist seit Jahren auch das „Waldhüttl“ selbst.

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