Kampf der Wohnungsnot: Wie drei HTL-Maturantinnen für gerechtere Unterkünfte sorgen

Der eklatante Mangel an Schülerunterkünften in Imst benachteiligt speziell junge Frauen, wie die TT berichtete. Drei betroffene Schülerinnen der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) präsentierten jüngst eine mögliche Lösung des Problems: Ein neues Schülerheim für die Bezirkshauptstadt.