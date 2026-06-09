Imster Schülerheim-Initiative

Kampf der Wohnungsnot: Wie drei HTL-Maturantinnen für gerechtere Unterkünfte sorgen

Valentina Brunner, Katharina Laser und Elena Winkler (v.l.) stemmten sich gegen die Diskriminierung von Schülerinnen und planten ein SchülerInnenheim für Imst.
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Thomas Parth

Von Thomas Parth

Der eklatante Mangel an Schülerunterkünften in Imst benachteiligt speziell junge Frauen, wie die TT berichtete. Drei betroffene Schülerinnen der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) präsentierten jüngst eine mögliche Lösung des Problems: Ein neues Schülerheim für die Bezirkshauptstadt.

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