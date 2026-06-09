Imster Schülerheim-Initiative
Kampf der Wohnungsnot: Wie drei HTL-Maturantinnen für gerechtere Unterkünfte sorgen
Valentina Brunner, Katharina Laser und Elena Winkler (v.l.) stemmten sich gegen die Diskriminierung von Schülerinnen und planten ein SchülerInnenheim für Imst.
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Der eklatante Mangel an Schülerunterkünften in Imst benachteiligt speziell junge Frauen, wie die TT berichtete. Drei betroffene Schülerinnen der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) präsentierten jüngst eine mögliche Lösung des Problems: Ein neues Schülerheim für die Bezirkshauptstadt.
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