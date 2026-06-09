Gastkommentar

Das angebliche Bürokratiemonster

Barbara Blaha

Gastkommentarvon Barbara Blaha

Die Debatte über die EU-Lohntransparenz-Richtlinie erinnert an jemanden, der drei Jahre lang weiß, wann eine Aufgabe fällig ist, und eine Woche vor der Deadline plötzlich empört fragt, woher diese Aufgabe kommt.

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