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Gastkommentar
Das angebliche Bürokratiemonster
Gastkommentarvon Barbara Blaha
Die Debatte über die EU-Lohntransparenz-Richtlinie erinnert an jemanden, der drei Jahre lang weiß, wann eine Aufgabe fällig ist, und eine Woche vor der Deadline plötzlich empört fragt, woher diese Aufgabe kommt.
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