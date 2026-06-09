Polizei-Offensive
Nach 45 Festnahmen: Neue Soko soll Chefs der Innsbrucker Drogenszene ausforschen
8. Mai: Polizeichef Helmut Tomac (li.) und Kripo-Leiter Christoph Kirchmair präsentieren die jüngste Erfolge gegen die Dealerszene. Im Hintergrund die seit Jahresbeginn beschlagnahmten Drogen im Wert von fast zwei Millionen Euro.
© Rita Falk
Mit einer kürzlich gegründeten Ermittlungsgruppe reagiert die Polizei auf die Rückkehr der Nordafrikaner ins Innsbrucker Drogengeschäft.
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