Polizei-Offensive

Nach 45 Festnahmen: Neue Soko soll Chefs der Innsbrucker Drogenszene ausforschen

8. Mai: Polizeichef Helmut Tomac (li.) und Kripo-Leiter Christoph Kirchmair präsentieren die jüngste Erfolge gegen die Dealerszene. Im Hintergrund die seit Jahresbeginn beschlagnahmten Drogen im Wert von fast zwei Millionen Euro.
© Rita Falk
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Mit einer kürzlich gegründeten Ermittlungsgruppe reagiert die Polizei auf die Rückkehr der Nordafrikaner ins Innsbrucker Drogengeschäft.

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