Unfall auf Inntalautobahn bei Innsbruck sorgte für Stau im Frühverkehr

Innsbruck – Auf der A12 Inntalautobahn bei Innsbruck kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall, der einen Stau im Frühverkehr zur Folge hatte. Zu dem Zusammenstoß kam es laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol gegen 8 Uhr kurz vor Innsbruck-West in Fahrtrichtung Kufstein. Ein Kastenwagen dürfte auf dem rechten Fahrstreifen von hinten auf einen Pkw aufgefahren sein. „Im Pkw befanden sich zwei Personen, die nicht bzw. nur leicht verletzt wurden“, hieß es seitens der Leitstelle. Notärztlich versorgt musste demnach niemand werden.