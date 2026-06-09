Ab ins Weltall
Innsbrucker Schülerin bei simulierter Marsmission: Weltraumforschung „made in Tirol“
Die Tirolerin Lena Kappeller vom BRG in der Au (Innsbruck) nahm im April bei der internationalen Mars-Simulationsmission in Portugal teil.
© Land Tirol/Neuner
Wie begeistert man junge Menschen für Forschung und Technik? Das Österreichische Weltraum Forum setzt auf praktische Erfahrungen: Neun Jugendliche aus drei Ländern testeten bei einer Mars-Simulationsmission das Leben auf einem fremden Planeten – darunter auch eine Schülerin aus Innsbruck.
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