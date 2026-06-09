„Wie eine Garagenband“: Tirols Billard-Profi Lechner sucht eine neue Trainings-Heimat

So gut es derzeit für den Tiroler Billard-Profi Maximilian Lechner auch läuft, auf der Suche nach einem Trainingsraum in Innsbruck tut sich der 36-Jährige derzeit schwer.

Innsbruck ‒ Wie eine „Garagenband, die einen Hobbyraum“ braucht, sucht Tirols stärkster Billard-Profi Maximilian Lechner derzeit eine neue Trainings-Heimat. Der 36-jährige Innsbrucker, derzeit 30. der Weltrangliste, will den nächsten Schritt setzen und braucht dafür einen eigenen Raum zum Üben.

„Ich bin seit Längerem auf der Suche, es gestaltet sich unheimlich schwierig, was zu finden“, sagt Lechner. Gespräche mit der Stadt Innsbruck und dem Land, in denen eine gemeinsame Lösung für den Tiroler Billardsport gefunden werden sollte, seien nicht zustande gekommen. Dem Billardverband würden aufgrund fehlender finanzieller Mittel die Hände gebunden sein.