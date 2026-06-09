Alkoholisierter 18-Jähriger stieß mit Auto in Hall gegen Hausmauer: Beifahrerin verletzt

Hall in Tirol – In der Innsbrucker Straße in Hall in Tirol ist es am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einem Autounfall gekommen. Ein 18-jähriger Türke fuhr gegen 2.35 Uhr Richtung Osten, kam dabei von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hausmauer. Auf der Nebenfahrbahn kam das Auto schließlich zum Stehen.