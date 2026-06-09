Mit Probeführerschein unterwegs

Alkoholisierter 18-Jähriger stieß mit Auto in Hall gegen Hausmauer: Beifahrerin verletzt

Hall in Tirol – In der Innsbrucker Straße in Hall in Tirol ist es am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einem Autounfall gekommen. Ein 18-jähriger Türke fuhr gegen 2.35 Uhr Richtung Osten, kam dabei von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hausmauer. Auf der Nebenfahrbahn kam das Auto schließlich zum Stehen.

Der Unfall blieb nicht ohne Folgen: Die 15-jährige Beifahrerin zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Auto ist ein Totalschaden.

Ein Alkotest beim Fahrer verlief positiv. Dem 18-Jährigen wurde der Probeführerschein noch vor Ort vorläufig abgenommen. (TT.com)

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