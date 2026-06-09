Wie eine 15-jährige Schülerin einer Frau beim Spazieren in Wörgl das Leben rettete

Direktor der Sportmittelschule Wörgl Gottfried Schneider (l.) und Bundesreferent für Erste Hilfe des Österreichischen Jugendrotkreuzes Thomas Rieser (r.) freuen sich über den Mut und die Zivilcourage von Elma Xheladini.

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