Schnell gehandelt
Wie eine 15-jährige Schülerin einer Frau beim Spazieren in Wörgl das Leben rettete
Direktor der Sportmittelschule Wörgl Gottfried Schneider (l.) und Bundesreferent für Erste Hilfe des Österreichischen Jugendrotkreuzes Thomas Rieser (r.) freuen sich über den Mut und die Zivilcourage von Elma Xheladini.
© Jugendrotkreuz Tirol/Philipp Schumacher
Bei einem Spaziergang zeigte die Schülerin Elma Xheladini Zivilcourage und Mut. Sie half einer bewusstlosen Frau. Dank der 15-Jährigen konnte Schlimmeres verhindert werden.
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