🎧 Podcast „Gut zu wissen"

Quietschende Reifen, heulende Motoren: Warum rasen vor allem junge Männer?

Ornella Wächter

Von Ornella Wächter

Mit durchgedrücktem Gaspedal extremes Tempo erreichen: Auf Österreichs Straßen sind solche Fahrer keine Seltenheit. Jahr für Jahr werden in Österreich Geschwindigkeitsüberschreitungen auf hohem Niveau registriert. Verkehrspsychologe Markus Petter analysiert im TT-Podcast die Denkweise von Rasern. Er erklärt, warum harte Strafen oft nicht die gewünschte Wirkung zeigen und wieso vor allem Männer dazu neigen, Tempolimits zu überschreiten.

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite

Kommentare

0