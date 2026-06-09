Quietschende Reifen, heulende Motoren: Warum rasen vor allem junge Männer?

Mit durchgedrücktem Gaspedal extremes Tempo erreichen: Auf Österreichs Straßen sind solche Fahrer keine Seltenheit. Jahr für Jahr werden in Österreich Geschwindigkeitsüberschreitungen auf hohem Niveau registriert. Verkehrspsychologe Markus Petter analysiert im TT-Podcast die Denkweise von Rasern. Er erklärt, warum harte Strafen oft nicht die gewünschte Wirkung zeigen und wieso vor allem Männer dazu neigen, Tempolimits zu überschreiten.