Franz Lackner als Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz wiedergewählt

Der Salzburger Erzbischof hat dieses Amt seit Juni 2020 inne. Manfred Scheuer bleibt Stellvertreter.

Salzburgs Erzbischof Franz Lackner (69) bleibt Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz. Die Bischöfe haben ihn bei ihrer Vollversammlung im steirischen Wallfahrtsort Mariazell für weitere sechs Jahre gewählt. Die Erzdiözese Salzburg reicht bis in Teile des Tiroler Unterlands.

Lackner leitet die Bischofskonferenz seit Juni 2020. Er folgte damals dem Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn. Dieser hat seit Jänner mit Josef Grünwidl auch an der Spitze der Erzdiözese Wien einen Nachfolger. Grünwidl hatte bereits im Vorfeld der Bischofskonferenz klargemacht, dass er den Vorsitz nicht - oder noch nicht - übernehmen möchte.

Manfred Scheuer bleibt Stellvertreter

Stellvertreter Lackners bleibt Manfred Scheuer. Der 70-Jährige ist Bischof von Linz und stand zuvor an der Spitze der Diözese Innsbruck.