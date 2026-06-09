Tiroler ÖSV-Läuferin verkündet ihren Rücktritt: „Für diesen Traum habe ich alles gegeben“

Nächster Rücktritt im ÖSV-Ski-Team: Nach Mirjam Puchner, Daniel Danklmaier und Christina Ager zieht jetzt auch Lena Wechner einen Schlussstrich unter ihre sportliche Laufbahn.

„Für diese kleine Lena gab es nur ein Ziel. Einen Wunsch. Einen Traum. Für diesen Traum habe ich alles gegeben. Meine ganze Kindheit, meine Jugend und unzählige Jahre harter Arbeit. Jeder Tag, jede Entscheidung und jeder Verzicht waren diesem einen Ziel gewidmet. Der Skisport war mein Leben und ich bin dankbar für jede einzelne Sekunde auf diesem Weg“, fing die Finkenbergerin ihr emotionales Abschiedsposting auf Instagram an.

Und weiter: „Vielleicht habe ich nicht alle Träume erreicht, die ich als kleines Mädchen hatte. Aber der Skisport hat mir etwas viel Wertvolleres geschenkt: Er hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Er hat mich gelehrt zu kämpfen, Rückschläge auszuhalten und immer wieder aufzustehen. Er hat mir Disziplin, Leidenschaft, unvergessliche Momente und Freundschaften fürs Leben geschenkt. Dafür bin ich unendlich dankbar. Genau deshalb fällt mir dieser Schritt nicht leicht.“

„Heute endet meine Reise als Skirennläuferin. Was bleibt, sind Erinnerungen, Erfahrungen und Menschen, die mich ein Leben lang begleiten werden“, beschloss die 25-Jährige ihr Posting.