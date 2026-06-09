Zeugenaufruf der Polizei
Straßenlaterne in Innsbruck umgerissen: Mehr als 10.000 Euro Schaden
Innsbruck – Zu einem Fall von schwerer Sachbeschädigung kam es in der Nacht auf den vergangenen Sonntag im Bereich Innbrücke/Innrain in Innsbruck. Laut Polizei riss dort zwischen 2.00 Uhr und 4.00 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Straßenlaterne um. Dadurch sei ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich entstanden. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizei Innsbruck Hötting (Tel. 059133/7582) wird ersucht. (TT.com)
Meistgelesene Artikel
Frau brach durch Geländer
Bürgermeister nach Wanderunfall in Volders: „Die Verantwortung liegt zu 100 Prozent bei uns“
Fünf Generationen arbeiteten hier
Traditionsgeschäft in Schwaz schließt nach 133 Jahren: „Da tut einem das Herz weh“
Drei Jahre Haft drohten
Nach Tod von drei Mädchen in Tirol: Prozess gegen 21-Jährigen, der Jugendliche mit Drogen lockte
Aufregung am Küniglberg
ORF-Spitzenmanager Pius Strobl vom Dienst freigestellt
Weiter ungeklärt
Entführungsalarm in Völs: Polizei fand weder Zeugen noch DNA-Spuren der angeblichen Täter