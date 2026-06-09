Zeugenaufruf der Polizei

Straßenlaterne in Innsbruck umgerissen: Mehr als 10.000 Euro Schaden

Innsbruck – Zu einem Fall von schwerer Sachbeschädigung kam es in der Nacht auf den vergangenen Sonntag im Bereich Innbrücke/Innrain in Innsbruck. Laut Polizei riss dort zwischen 2.00 Uhr und 4.00 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Straßenlaterne um. Dadurch sei ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich entstanden. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizei Innsbruck Hötting (Tel. 059133/7582) wird ersucht. (TT.com)

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