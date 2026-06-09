Lkw rollte plötzlich los: 47-Jähriger in Breitenbach eingeklemmt und verletzt
Breitenbach – Ein 47-jähriger Österreicher ist am Dienstagvormittag in Breitenbach bei einem unglücklichen Unfall von einem wegrollenden Lkw eingeklemmt und verletzt worden.
Wie die Polizei am Nachmittag berichtet, parkte gegen 9.45 Uhr ein 42-jähriger Österreicher seinen Lkw auf einem Parkstreifen in Breitenbach. Als er aus dem Führerhaus ausstieg, setzte sich der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich nach vorne in Bewegung. Genau in diesem Moment befand sich ein 47-jähriger Mann vor dem Lkw.
Der wegrollende Lkw drückte den 47-Jährigen dabei gegen einen geparkten Pkw und klemmte ihn ein. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)
Meistgelesene Artikel
Frau brach durch Geländer
Bürgermeister nach Wanderunfall in Volders: „Die Verantwortung liegt zu 100 Prozent bei uns“
Fünf Generationen arbeiteten hier
Traditionsgeschäft in Schwaz schließt nach 133 Jahren: „Da tut einem das Herz weh“
Drei Jahre Haft drohten
Nach Tod von drei Mädchen in Tirol: Prozess gegen 21-Jährigen, der Jugendliche mit Drogen lockte
Aufregung am Küniglberg
ORF-Spitzenmanager Pius Strobl vom Dienst freigestellt
Weiter ungeklärt
Entführungsalarm in Völs: Polizei fand weder Zeugen noch DNA-Spuren der angeblichen Täter