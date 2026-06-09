Gegen Auto gedrückt

Lkw rollte plötzlich los: 47-Jähriger in Breitenbach eingeklemmt und verletzt

Breitenbach – Ein 47-jähriger Österreicher ist am Dienstagvormittag in Breitenbach bei einem unglücklichen Unfall von einem wegrollenden Lkw eingeklemmt und verletzt worden.

Wie die Polizei am Nachmittag berichtet, parkte gegen 9.45 Uhr ein 42-jähriger Österreicher seinen Lkw auf einem Parkstreifen in Breitenbach. Als er aus dem Führerhaus ausstieg, setzte sich der Wagen aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich nach vorne in Bewegung. Genau in diesem Moment befand sich ein 47-jähriger Mann vor dem Lkw.

Der wegrollende Lkw drückte den 47-Jährigen dabei gegen einen geparkten Pkw und klemmte ihn ein. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)

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