Schwerer Unfall

Auto nahe Triumphpforte in Gastgarten gekracht: Mehrere Verletzte in Innsbruck

Laut ersten Informationen wurden bei dem Unfall sechs Menschen zum Teil schwer verletzt.
© Daniel Liebl

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