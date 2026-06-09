Fünf Personen verletzt
Karambolage nach Überholmanöver: Auto krachte in Innsbruck in Gastgarten
Fünf Menschen wurden beim Unfall unbestimmten Grades verletzt.
© Daniel Liebl
Großeinsatz in der Innsbrucker Maximilianstraße: Ein Auto wurde nach einer Kollision in einen Gastgarten gestoßen. Fünf Personen wurden verletzt.
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