Mit diesen VIP-Gäste feiert Madonna eine wilde Toiletten-Party

Madonna bewirbt ihr neues Album „Confessions II“ mit einem heißen Trailer. Eine Toilette wird zur Disco und die Gästeliste könnte nicht hochkarätiger sein.

Was machen Kate Moss und Madonna auf einer Toilette? Ganz genau Party. Und die Fans sind aus dem Häuschen. Sie feiern die Tanzplatte als Rückkehr zu Madonnas elektrisierenden Club-Wurzeln.

Lange war es ruhig um Madonna, nun ist die Queen of Pop zurück. Mit ihrem wohl heißesten Video seit Jahren macht sie Werbung für ihr neues Album „Confessions II“. In einem rund 14-minütigen YouTube-Trailer sind sechs der 16 Songs zu hören und es geht dabei richtig zur Sache. Die 67-jährige Sängerin feiert eine wilde Party in einer Toilette, die in einer heißen Fummelei endet. Und die Liste der Gäste, die dabei mitmischen, sich vergnügen, küssen und tanzen, könnte nicht hochkarätiger sein.

Für den Kurzfilm „Confessions II“ lud Madonna unzählige Promis ein, darunter Kate Moss. © ANGELA WEISS

Für den Kurzfilm lud der Superstar insgesamt 16 VIPs aus Musik, Film, Sport und Mode ein. Schauspieler Benedict Cumberbatch (49) geht im Video auf Tuchfühlung mit Madonna und teilt sich den Clubtoiletten-Dancefloor mit Kollegin Julia Garner (32), Supermodel Kate Moss (52), Schauspielerin Gwendoline Christie (47) und Fußballer Cole Palmer (24).

Auch die Schauspieler Richard E. Grant (69) engagierte die Musikerin für „Confessions II - The Film“. Tochter Lourdes Leon (29) erscheint in der letzten Szene in einem schwarzen Boundage-Outfit.

Mit Sabrina Carpenter singt Madonna den gemeinsamen Song „Bring Your Love“. © ANGELA WEISS

Musikalisch bleibt die 67-Jährige ihrem Stil treu und liefert sexy wie immer viele Madonna-Momente. Einige ihrer neuen Songs präsentierte die Künstlerin letzte Woche auch bei einem Gratiskonzert am Times Square. In einem rosa Korsett wurde sie von Tausenden Fans bejubelt. Kritische Stimmen, sie sei zu alt für ein so provokanten Outfit, ignorierte die gebürtige Italienerin ganz einfach. Sie verteidigt ihre Looks stets als politisches Statement für weibliche Selbstbestimmung und sexuelle Freiheit.

Am 3. Juli erscheint mit „Confessions II“ Madonnas erstes Studioalbum seit sieben Jahren. Es knüpft an ihre Platte „Confessions on a Dance Floor“ aus dem Jahr 2005 an, die den Hit „Hung Up“ enthält - nicht nur Madonnas erfolgreichster Dance-Song, sondern auch eines der meistverkauften Lieder der Popgeschichte. Unvergessen: Madonnas legendäre Akrobatik-Künste im Fitness-Outfit. Es sieht alles danach aus, dass das Folge-Video genauso in die Musik-Geschichte eingehen wird.