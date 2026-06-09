Kooperation mit Caritas
Kühle Rückzugsorte an heißen Tagen: Projekt „INN-Oasen“ in Innsbruck gestartet
Unter schattenspendenden Bäumen im Garten des Caritas-Integrationshauses steht ab sofort die erste „INN-Oase“ bereit – immer freitags von 10 bis 12 Uhr. Weitere Standorte folgen noch im Juni und Juli.
© Michael Domanig
Schattige Gärten, kühle Kirchen, klimatisierte Innenräume: Über das Projekt „INN-Oasen“ stellt die Caritas in Innsbruck ab sofort betreute Rückzugsorte für heiße Tage bereit. Die kleinen Klimaoasen gesellen sich zu bestehenden „cooling zones“ im Stadtraum. Für die Betreuung werden noch Freiwillige gesucht.
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