Kühle Rückzugsorte an heißen Tagen: Projekt „INN-Oasen“ in Innsbruck gestartet

Schattige Gärten, kühle Kirchen, klimatisierte Innenräume: Über das Projekt „INN-Oasen“ stellt die Caritas in Innsbruck ab sofort betreute Rückzugsorte für heiße Tage bereit. Die kleinen Klimaoasen gesellen sich zu bestehenden „cooling zones“ im Stadtraum. Für die Betreuung werden noch Freiwillige gesucht.