Kooperation mit Caritas

Kühle Rückzugsorte an heißen Tagen: Projekt „INN-Oasen“ in Innsbruck gestartet

Unter schattenspendenden Bäumen im Garten des Caritas-Integrationshauses steht ab sofort die erste „INN-Oase“ bereit – immer freitags von 10 bis 12 Uhr. Weitere Standorte folgen noch im Juni und Juli.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Schattige Gärten, kühle Kirchen, klimatisierte Innenräume: Über das Projekt „INN-Oasen“ stellt die Caritas in Innsbruck ab sofort betreute Rückzugsorte für heiße Tage bereit. Die kleinen Klimaoasen gesellen sich zu bestehenden „cooling zones“ im Stadtraum. Für die Betreuung werden noch Freiwillige gesucht.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

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Hannah Purner

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Verena Langegger

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