Unglaublich stark: Aline Schäfer schaffte im Stubaital 9100 Höhenmeter an einem Tag

Wie hoch kann man an einem Tag wandern und dazwischen mit dem Paragleitschirm wieder ins Tal fliegen? Aline Schäfer hat die ultraharte Herausforderung gemeistert und ist dabei höher gewandert, als der Mount Everest hoch ist. Das hat noch keine Frau vor ihr gewagt. Sie ist somit die Königin des Ausdauersports.