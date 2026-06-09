Tornow Swing Connection bringt die Kellerei zum Swingen

Am Freitag, 12. Juni, geht’s in der Kellerei in Reutte swingend durch die Nacht. Die „Tornow Swing Connection“ lädt ab 20 Uhr zu einer klangvollen Reise ein. Besucher erwartet ein facettenreicher Mix aus Swing, Jazz und Bossa.

Reutte – Die „Tornow Swing Connection“ präsentiert einen Abend voller beschwingter und verträumter Klänge. Mit dabei sind Stefanie Tornow am Gesang, Andreas Kopeinig am Piano, Stefan Sigg am Flügelhorn, Tiny Schmauch am Kontrabass und Thomas Scholz am Schlagzeug. Gemeinsam erschaffen die Musiker einen „Klangkosmos“, der von Gefühl und Energie geprägt ist.

Stefanie Tornow fasziniert mit ihrer Stimme. Die Süddeutsche Zeitung beschreibt sie als „zarte Stimme“, deren Linien „mit Gespür die originalen Kompositionen“ variieren. Am Piano sitzt der in Reutte lebende Andreas Kopeinig. Er ist Gründer des Klavier- und Jazzinstituts und überzeugt mit stilistischer Offenheit und klarer melodischer Handschrift.

Stefan Sigg wiederum bereichert das Ensemble mit seinem warmen Ton am Flügelhorn, der mal lyrisch, mal kraftvoll klingt. Tiny Schmauch, ein anerkannter Bassist aus dem süddeutschen Raum, legt mit seinem präzisen Spiel den musikalischen Boden. Am Schlagzeug sorgt Thomas Scholz mit seiner Erfahrung und kreativen Improvisationskunst für rhythmische Energie.

Die Tornow Swing Connection verspricht einen Abend, der sowohl Herz als auch Ohr anspricht. Fans von Jazz, Swing und Bossa dürfen sich auf ein besonderes Konzert in gemütlicher Atmosphäre freuen.