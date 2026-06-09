Lehrerin mit Kick: Wie Miriam Hochmuth Schule und Profisport vereint

Tagsüber korrigiert sie Schularbeiten und plant den Unterricht, abends verwandelt sich Miriam Hochmuth (29) in eine der erfahrensten Stützen des FC Wacker Innsbruck. Seit 14 Jahren beweist die Mittelschullehrerin, dass Spitzenfußball in Tirol auch ohne Millionen Gagen, aber nur mit umso mehr Herzblut funktioniert. SchülerInnen der MS Kettenbrücke rücken Hochmuth in den Fokus.

Interview Florian Jaggler und Gustav Hammerle; Text Caroline Astl, Mathea Fankhauser und Emma Schwamberger.

Immer am Ball, am Rasen und auch in der Schule: Wacker-Kickerin Miriam Hochmuth. © Karl Stöger

Miriam Hochmuth ist Lehrerin an der Sportmittelschule in Schwaz. Doch wenn die Schulglocke den Unterricht beendet, beginnt für sie oft erst der zweite Teil ihres Arbeitstages. Vier Mal trainiert sie pro Woche am Abend, in den Ferien steigert sich das Pensum auf fünf bis sechs Einheiten. „Da bleibt eigentlich nicht so viel Zeit“, gesteht sie im Interview. Neben ihrem 22-Stunden-Vollzeitjob müssen Schularbeiten und Tests korrigiert sowie der Unterricht vorbereitet werden. Nach dem eigentlichen Training, das jeweils etwa anderthalb Stunden dauert, steht zudem noch die wichtige Regeneration an. Dazu kommen die Spiele, auch Auswärtsfahrten durch ganz Österreich.

An den seltenen freien Tagen sehnt sich Hochmuth daher nach Ruhe: „Wenn das Wetter schön ist, draußen spazieren gehen, Kaffee trinken gehen, einfach wirklich ganz erholsam, nichts Anstrengendes“, stellt sie sich ihren perfekten freien Tag vor, einen den es kaum gibt. Bei schlechtem Wetter darf es auch mal ein Tag auf der Couch mit Filmen und Serien sein.

Von der Torfrau zur Landesreferentin

Schon als Kind war es ihr Ziel, möglichst weit nach oben zu kommen. Zunächst spielte Hochmuth im Tor, später durfte sie als Feldspielerin ran und dabei blieb es seitdem auch. Als Verteidigerin steht sie nun schon seit 14 Jahren beim FC Wacker auf dem Spielfeld.

Mittlerweile spielt sie aber auch Fußball, um es Tiroler Mädchen zu ermöglichen, leistungsorientiert zu spielen, der über das Niveau der Tiroler Liga hinausgeht. Als Schulsport-Landesreferentin ist sie tatkräftig bei der Organisation der Mädchen-Schülerliga mit dabei.

Wir bekommen schon eine kleine Aufwandsentschädigung vom Verein, das ist auch eine schöne Wertschätzung.

In Österreich ist es für Frauen nach wie vor schwierig, den Fußball hauptberuflich auszuüben. Sie würden schon eine kleine Aufwandsentschädigung vom Verein bekommen, das sei auch eine schöne Wertschätzung, sagt die Sportlerin im Interview. Hochmuth sieht den Grund für die unterschiedliche Bezahlung im Vegleich zu männlichen Spielern vor allem in der mangelnden Sichtbarkeit und dem geringeren öffentlichen Interesse. „Das Geld fehlt da auch“, erklärt sie offen.

Dies stellt für sie jedoch kein Hindernis dar, da die finanzielle Entlohnung für sie im Sport nicht im Vordergrund steht und auch nie ihre Motivation war.

Miriam Hochmuth – seit Jahre eine der Stützen beim FC Wacker. © @noahfinn_photography

So schnell bringt Hochmuth nach jahrelanger Erfahrung jedenfalls nichts aus der Ruhe. Selbst wenn die Stadien in der Frauenliga oft nicht voll besetzt sind, hilft ihr die Routine, Nebengeräusche in Drucksituationen – etwa im Abstiegskampf – einfach auszublenden: „Je älter man wird, desto mehr glaubt man an sich selbst."

Mit der Routine hat sich auch ein kleines Ritual eingeschlichen: Sie verlässt als letzte die Kabine. Der Grund dafür ist so simpel wie auch menschlich: „Ich bin immer die Letzte, die aus der Kabine rausgeht, weil ich immer nach der Traineransprache und auch nach der Halbzeitansprache noch aufs Klo gehen muss“, erzählt sie lachend.

Ihre Botschaft an die nächste Generation ist klar: „Ich hätte gerne, dass Mädels nie aufhören zu kämpfen“. Sie möchte vorleben, dass man in jedem Training 100 Prozent gibt, um die nötige Wertschätzung zu erhalten. Ihr größter Wunsch ist es, dass immer wieder neue Spielerinnen aktiviert werden, damit der Frauenfußball in Tirol lebendig bleibt.