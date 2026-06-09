Zwischenfall bei Holzarbeiten

Baumstamm bei Mayrhofen auf Straße gerutscht: Auto beschädigt, Fußgänger konnte ausweichen

Mayrhofen – Am 9. Juni 2026 gegen 10.20 Uhr rutschte bei Holzarbeiten im Bereich Mayrhofen/Finkenberg oberhalb der Tuxer Landesstraße ein Baumstamm über einen Steilhang ab. Der Stamm rutschte an einer Felsverbauung vorbei, überquerte einen gesperrten Wanderweg sowie die Landesstraße und kam schließlich neben der Straße zu liegen.

Ein Pkw-Lenker konnte sein Fahrzeug gerade noch rechtzeitig anhalten, das Auto wurde jedoch durch Äste und aufgewirbelten Schmutz leicht beschädigt. Ein Fußgänger, welcher gerade die Tuxer Landesstraße überquerte, konnte noch rechtzeitig ausweichen. (TT.com)

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