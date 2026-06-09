Baumstamm bei Mayrhofen auf Straße gerutscht: Auto beschädigt, Fußgänger konnte ausweichen

Mayrhofen – Am 9. Juni 2026 gegen 10.20 Uhr rutschte bei Holzarbeiten im Bereich Mayrhofen/Finkenberg oberhalb der Tuxer Landesstraße ein Baumstamm über einen Steilhang ab. Der Stamm rutschte an einer Felsverbauung vorbei, überquerte einen gesperrten Wanderweg sowie die Landesstraße und kam schließlich neben der Straße zu liegen.