Sieben Fahrgäste bei Bremsmanöver von Bus in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Ein 59-jähriger Mann lenkte am Dienstag gegen 10.45 Uhr einen Linienbus auf der Schidlachstraße in Richtung Osten. An der Kreuzung mit der Südbahnstraße beabsichtigte der Buslenker nach links abzubiegen. Dabei übersah er ein anderes Fahrzeug und musste abrupt abbremsen.