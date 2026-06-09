An Kreuzung
Sieben Fahrgäste bei Bremsmanöver von Bus in Innsbruck verletzt
Innsbruck – Ein 59-jähriger Mann lenkte am Dienstag gegen 10.45 Uhr einen Linienbus auf der Schidlachstraße in Richtung Osten. An der Kreuzung mit der Südbahnstraße beabsichtigte der Buslenker nach links abzubiegen. Dabei übersah er ein anderes Fahrzeug und musste abrupt abbremsen.
Durch das Bremsmanöver stürzten sieben Fahrgäste im Bus um und verletzten sich dabei leicht. (TT.com)
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