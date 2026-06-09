Trump warnt Netanjahu

Angriffe im Libanon, Trump sieht Deal mit Iran in der Zielgeraden

Die südlibanesische Hafenstadt Tyrus wurde am Dienstag heftig bombardiert.
© AFP/Haju
Christian Jentsch

Von Christian Jentsch

Während im Libanon der Krieg ungebremst weitergeht, spricht der US-Präsident von finalen Verhandlungen mit dem Iran.

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