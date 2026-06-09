Trump warnt Netanjahu
Angriffe im Libanon, Trump sieht Deal mit Iran in der Zielgeraden
Die südlibanesische Hafenstadt Tyrus wurde am Dienstag heftig bombardiert.
© AFP/Haju
Während im Libanon der Krieg ungebremst weitergeht, spricht der US-Präsident von finalen Verhandlungen mit dem Iran.
Meistgelesene Artikel
Schwerer Unfall
Auto nahe Triumphpforte in Gastgarten gekracht: Mehrere Verletzte in Innsbruck
Frau brach durch Geländer
Bürgermeister nach Wanderunfall in Volders: „Die Verantwortung liegt zu 100 Prozent bei uns“
Schnell gehandelt
Wie eine 15-jährige Schülerin einer Frau beim Spazieren in Wörgl das Leben rettete
Emotionaler Abschied
Tiroler ÖSV-Läuferin verkündet ihren Rücktritt: „Für diesen Traum habe ich alles gegeben“
Fünf Generationen arbeiteten hier
Traditionsgeschäft in Schwaz schließt nach 133 Jahren: „Da tut einem das Herz weh“