Müll-Mafia-Vorwürfe in Italien: Gericht lehnt Auslieferung von zwei Tirolern ab

Das Landesgericht Innsbruck hat entschieden, dass der Europäische Haftbefehl gegen die Männer nicht vollstreckt wird. Die Staatsanwaltschaft Trient wirft ihnen die Beteiligung an illegalem Abfallhandel vor. Wie es für die Beschuldigten nun weitergeht und warum sie nach wie vor nicht über das Deutsche Eck reisen können.