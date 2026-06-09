Exodus bei den Wattenern
WSG-Spieler im Ausland begehrt, zwei Tiroler Talente bei Austria Salzburg
Offensichtlich das Objekt der Begierde in Dänemark und Deutschland: WSG-Stürmer Ademola Ola-Adebomi.
© GEPA pictures/ Avni Retkoceri
Der Transfer-Sommer in der Fußball-Bundesliga hat längst Fahrt aufgenommen. Bei der WSG Tirol, wo zehn Verträge auslaufen, ist vorerst nur von Abgängen die Rede. Besonders ein englischer Mittelstürmer zog ungeachtet seiner bescheidenen Torausbeute das Interesse des Auslands auf sich.
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