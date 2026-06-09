Eine Tonne Kupferkabel von Baustelle in Innsbruck gestohlen

Innsbruck – Eine derzeit unbekannte Täterschaft steht im Verdacht, von einer Baustelle in der Anton-Melzer-Straße in Innsbruck Kupferkabel entwendet zu haben. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 19. Mai und dem 2. Juni 2026 im Bereich der dortigen Tiefgarage, die lediglich durch einen Bauzaun abgesperrt war.