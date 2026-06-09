Polizei ermittelt
Eine Tonne Kupferkabel von Baustelle in Innsbruck gestohlen
Innsbruck – Eine derzeit unbekannte Täterschaft steht im Verdacht, von einer Baustelle in der Anton-Melzer-Straße in Innsbruck Kupferkabel entwendet zu haben. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 19. Mai und dem 2. Juni 2026 im Bereich der dortigen Tiefgarage, die lediglich durch einen Bauzaun abgesperrt war.
Die gestohlenen Kabel weisen ein Gesamtgewicht von circa einer Tonne auf und haben einen Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Aufgrund des enormen Gewichts der Beute müssen die Täter einen größeren Aufwand betrieben haben, um diese abzutransportieren. (TT.com)
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