Zustimmung der Opposition

Im letzten Moment ein Sparpaket für Parteien

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).
© APA/FLORIAN WIESER
Wolfgang Sablatnig

Von Wolfgang Sablatnig

Budgetrede des Finanzministers: In den Grundzügen steht schon fest, wo die Dreierkoalition einsparen will – und welche Wünsche sie erfüllen will.

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