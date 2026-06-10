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Zustimmung der Opposition
Im letzten Moment ein Sparpaket für Parteien
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).
© APA/FLORIAN WIESER
Von Wolfgang Sablatnig
Budgetrede des Finanzministers: In den Grundzügen steht schon fest, wo die Dreierkoalition einsparen will – und welche Wünsche sie erfüllen will.
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