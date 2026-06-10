Dem kompakten Genre entflohen, dem Benziner treu

Zwar setzt Mazda zunehmend auf Elektromobilität, der CX-5 darf sich diesem Trend aber noch entziehen, selbst in der frisch am Markt befindlichen dritten Generation, die an Länge erheblich zugelegt hat.

Was auf alle Fälle für das frische Sport Utility Vehicle von Mazda spricht, sind die Raummaße. Die dritte Generation ist nicht ganz 4,7 Meter lang und damit im Segment der Midsize-SUV angekommen. Allein das schlägt sich innen nieder, denn vorne wie hinten gibt es üppig Platz für die Insassen, Bein-, Kopf- und Schulterfreiheit gibt es mehr als ausreichend. Für die Langstrecke dient sich das Ladeabteil an – mit einem Stauvolumen von 583 Litern. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen erhöht sich das Hohlmaß auf beachtliche 2019 Liter, also mehr als zwei Kubikmeter.

Bisher hat Mazda vom CX-5 mehr als fünf Millionen Stück weltweit verkauft. © Markus Höscheler

Apropos Langstrecke: Hierfür qualifiziert sich der CX-5 der dritten Generation erwartungsgemäß mit einem komfortabel abgestimmten Fahrwerk, einer unkomplizierten Lenkung und einem großzügig dimensionierten Touchscreen auf der Mittelkonsole. Das Infotainmentsystem lässt sich nun nicht mehr wie früher mit einem Dreh-/Drückknopf bedienen, damit folgt der CX-5 dem Großteil der Konkurrenz.

Es gibt nur einen Motor

Beim Antrieb setzt Mazda auf Zurückhaltung und Vernunft, nicht auf Emotion. Der 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner verzichtet auf Turbolader, benötigt folglich höhere Drehzahlen, um dem 1,75-Tonner den nötigen Schub zu verleihen. Die Kraft reicht aus, um den CX-5 via herkömmlicher Sechsgangautomatik in 10,9 Sekunden von null auf 100 km/h zu beschleunigen. Der Ottomotor wirkt dabei angestrengt, aber nicht überfordert, beim Testverbrauch (7,1 l/100 km) unterbietet er sogar das Normmaß. Spritsparend dürfte sich der hohe Anteil von Landstraßen ausgewirkt haben, auf denen sich der Allradantrieb mit seiner Traktionsfreudigkeit bewähren konnte.

Deutlich gewachsen ist der zentrale Touchscreen auf der Mittelkonsole. Einen Dreh-/Drücksteller gibt es nicht mehr. © Markus Höscheler