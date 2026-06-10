Kommentar

Wie „Bibi“ Trump im Nahen Osten vorführt

Christian Jentsch

Kommentarvon Christian Jentsch

Während der US-Präsident den Krieg mit dem Iran rasch zu Ende bringen will und auf ein Abkommen drängt, sieht Israels Premier seine Mission noch nicht erfüllt.

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