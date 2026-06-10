US-Vergeltungsschläge gegen den Iran, Teheran reagiert mit Gegenangriff

Die USA und der Iran haben sich in der Golfregion trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. Kuwaits Luftabwehr war laut Armeeangaben im Einsatz. Auch in Bahrain schrillten wieder Sirenen.

Teheran – Nach dem Abschuss eines US-Hubschraubers durch den Iran haben die USA Vergeltungsangriffe auf den Iran ausgeführt. Es handle sich um eine „sehr starke, sehr kraftvolle“ Antwort auf den Hubschrauber-Abschuss, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag (Ortszeit). Er hatte zuvor erklärt, die Vereinigten Staaten müssten „gezwungenermaßen“ auf den iranischen Angriff reagieren. Der Iran reagierte mit einem Gegenangriff auf US-Stützpunkt in der Region.

„Dies ist eine Reaktion auf das, was sie letzte Nacht ... mit unserem Hubschrauber gemacht haben“, sagte Trump dem US-Sender ABC News. „Die Reaktion sollte sehr stark, sehr kraftvoll ausfallen – und genau das ist sie auch.“

Iran will „keine Bedrohung unbeantwortet lassen“

„Unsere schlagkräftigen Streitkräfte werden keinen Angriff und keine Bedrohung unbeantwortet lassen“, schrieb der iranische Außenminister Abbas Araqchi in der Nacht auf Mittwoch auf der Plattform X. „Verlassen Sie unsere Region, wenn Sie in Sicherheit sein wollen. Die Geschichte des Persischen Golfs kennt viele Kapitel über das tragische Schicksal von Eindringlingen“, fügte er hinzu.

Angriffe gab es offenbar in Bahrain sowie im Golfstaat Kuwait. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilte das dortige Militär in den frühen Morgenstunden auf der Plattform X mit. Genauere Angaben gab es zunächst nicht. Auch ein US-Stützpunkt in Jordanien sei angegriffen worden, hieß es. Die iranischen Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

US-Militär erklärt Angriffe für beendet

Das US-Militär erklärte die Angriffe noch in der Nacht für beendet. Wie das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mitteilte, sind die „Verteidigungsschläge“ gegen den Iran abgeschlossen. Es seien iranische Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Überwachungsradaranlagen im Bereich der Straße von Hormuz bombardiert worden, hieß es.

US-Medien zufolge erfolgten die Angriffe in drei Wellen. Das Militär sprach von einer „verhältnismäßigen“ Antwort auf den iranischen Abschuss des Apache-Hubschraubers vor Omans Küste. Die US-Streitkräfte seien bereit, sich weiter gegen „ungerechtfertigte iranische Aggressionen“ zu verteidigen.

Trump hatte zuvor erklärt, „dass die Iraner in der vergangenen Nacht einen unserer hochmodernen Apache-Hubschrauber abgeschossen haben während einer Patrouille in der Straße von Hormuz“. Die Piloten seien zwar unverletzt gerettet worden, die USA müssten dennoch „gezwungenermaßen auf diesen Angriff reagieren“.

Wenige Stunden vorher sprach Trump von baldigem Abkommen

Nur wenige Stunden vor diesen Äußerungen hatte Trump noch ein Abkommen zur Beendigung des Krieges in greifbarer Nähe gesehen: „Wir befinden uns in den letzten Zügen dessen, was ein sehr, sehr gutes Abkommen sein wird“, sagte er und stellte einen Abschluss der Verhandlungen in den kommenden „zwei oder drei Tagen“ in Aussicht. Der US-Präsident hatte in den vergangenen Wochen schon mehrmals eine baldige Einigung mit Teheran in Aussicht gestellt. (APA, dpa, AFP)