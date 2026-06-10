Mehr Schutz vor Verkehrslärm? Warum die Minister Hanke und Totschnig Tirol abblitzen lassen

Je besser die Luft in Tirol wird, desto mehr geraten die Fahrverbote nach IG-Luft unter Druck. So auch jüngst aus Italien vor dem Europäischen Gerichtshof. Ein IG-Lärm könnte helfen, speziell das Nachtfahrverbot abzusichern.

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