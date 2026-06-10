Nein zu „IG-Lärm“
Mehr Schutz vor Verkehrslärm? Warum die Minister Hanke und Totschnig Tirol abblitzen lassen
Je besser die Luft in Tirol wird, desto mehr geraten die Fahrverbote nach IG-Luft unter Druck. So auch jüngst aus Italien vor dem Europäischen Gerichtshof. Ein IG-Lärm könnte helfen, speziell das Nachtfahrverbot abzusichern.
© (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Je lückenhafter das Immissionsschutzgesetz-Luft wird, desto mehr wird der Ruf nach einem „IG-Lärm“ laut. Nicht so bei Minister Totschnig und Hanke.
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