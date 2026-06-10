Betrug und Untreue

Skandal im Osttiroler Forst: Hoher BH-Beamter suspendiert und nun auf Anklagebank

Mysteriöses im Forst: Gefälschte Rechnungen rund um Arbeiten in Osttiroler Wäldern angeklagt.
© Christopher Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-images.de
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Erst suspendiert nun angeklagt: Dem einstigen Forst-Referatsleiter der BH Lienz drohen bis zu fünf Jahre Haft. Gewerbsmäßiger Betrug und Untreue über Scheinrechnungen angeklagt.

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