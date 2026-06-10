Vor Heim-Wettkampf
Staatsmeister nach Depression auf dem Weg zurück: „Ich war ganz weit unten“
Nach einer langen Krise samt Pause in der Hallensaison kehrte Riccardo Klotz als Staatsmeister im Frühjahr erfolgreich zurück. Am Samstag (ab 18 Uhr) will sich der Scharnitzer beim Golden Roof Meeting in Innsbruck präsentieren.
© GEPA pictures/ Johannes Friedl
Stabhochspringer Riccardo Klotz (27) möchte sich beim Golden Roof Meeting in Innsbruck (Samstag, 18 Uhr/freier Eintritt) vor Heimpublikum von seiner besten Seite zeigen. Einfach hatte es der Scharnitzer zuletzt nicht, der Staatsmeister musste durch ein tiefes Tal wandern.
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