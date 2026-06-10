Staatsmeister nach Depression auf dem Weg zurück: „Ich war ganz weit unten“

Stabhochspringer Riccardo Klotz (27) möchte sich beim Golden Roof Meeting in Innsbruck (Samstag, 18 Uhr/freier Eintritt) vor Heimpublikum von seiner besten Seite zeigen. Einfach hatte es der Scharnitzer zuletzt nicht, der Staatsmeister musste durch ein tiefes Tal wandern.