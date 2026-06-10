Es geht um Milliarden

Rat an Tiroler Exporteure: „Kein Sprint, sondern ein Marathon“

Die Wirtschaftsklammer wirbt dafür, in neue Exportmärkte vorzustoßen.
© Keystone/Schulz
Alois Vahrner

Von Alois Vahrner

Ein großer Teil des Tiroler Wohlstands wird mit Exporten in alle Welt verdient. 30 Wirtschaftsdelegierte informierten über Chancen und Risiken.

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