Im Auftrag der Gemeinde

Unerfreuliche Überraschung nach Ausflug: Kitzbühelerin zahlte in Ebbs 120 Euro Parkstrafe

Auf mehreren überdimensionalen Schildern wird am Parkplatz vor dem Raritätenzoo in Ebbs auf die Gebühren und die Strafe hingewiesen.
© Michael Mader
Michael Mader

Von Michael Mader

Weil sie im Stress beim Zusammenpacken vergessen hat, die Parkgebühr beim Raritätenzoo in Ebbs zu bezahlen, wurde eine Kitzbühelerin kräftig zur Kassa gebeten. 120 Euro verlangte die Firma Avantpark im Auftrag der Gemeinde. Die Versicherung der Frau wird das übernehmen.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051

Kommentare

3