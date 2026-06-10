Im Auftrag der Gemeinde
Unerfreuliche Überraschung nach Ausflug: Kitzbühelerin zahlte in Ebbs 120 Euro Parkstrafe
Auf mehreren überdimensionalen Schildern wird am Parkplatz vor dem Raritätenzoo in Ebbs auf die Gebühren und die Strafe hingewiesen.
© Michael Mader
Weil sie im Stress beim Zusammenpacken vergessen hat, die Parkgebühr beim Raritätenzoo in Ebbs zu bezahlen, wurde eine Kitzbühelerin kräftig zur Kassa gebeten. 120 Euro verlangte die Firma Avantpark im Auftrag der Gemeinde. Die Versicherung der Frau wird das übernehmen.
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