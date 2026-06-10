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Neuer Ausrüster
Junger Tiroler landete bei Van Deer und Hirscher: „Werde Ski mit Stolz springen“
Marco Wörgötter fliegt künftig auf Van Deer-Red Bull Sports ab.
© GEPA pictures/ Thomas Bachun
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