Gewitter und starke Niederschläge sorgten für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Südtirol

Ein kräftiges Gewittersystem zog am Dienstagabend in mehreren Phasen über Südtirol und sorgte landesweit für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren. Die Gewitter entstanden zunächst über dem Etschtal, verlagerten sich anschließend über das Sarntal bis ins Gadertal und trafen insbesondere den Raum St. Vigil in Enneberg schwer.

„Innerhalb von nur rund 30 Minuten fielen entlang der Zugbahn örtlich 30 bis 40 Millimeter Niederschlag, begleitet von starken Windböen“, berichtete der Südtiroler Landesfeuerwehrverband. Die Folgen: Überflutete Keller und Tiefgaragen, Vermurungen und Hangrutsche, verschlammte Straßen, verlegte Bachläufe und umgestürzte Bäume.