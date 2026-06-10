Mit Rad und Herz

Radeln für das Ehrenamt: „Wir haben unser Gepäck schon jetzt voll mit frischen Ideen“

Was macht das Dreirad vor den Seniorenheim? Simone Ortner-Trebo und Angelika Koidl (v.l.) sind zu Besuch im Haus Elisabeth Silz.
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Thomas Parth

Von Thomas Parth

Aktuell touren Angelika Koidl und Simone Ortner-Trebo quer durch Tirol. Ihre Mission: Ehrenamtliche Tätigkeit sichtbar machen. Ihre Vehikel: Ein Gravel Bike und ein elektrisches Lastendreirad, das für Aufsehen sorgt. Einen Zwischenstopp legten die zwei Energiebündel in Silz ein.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

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+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035

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