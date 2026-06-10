🔴 Livestream aus dem Nationalrat

Ab 10 Uhr live: Finanzminister Marterbauer präsentiert Doppelbudget

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hält am Mittwoch seine mit Spannung erwartete Rede zum Doppelbudget 2027/2028.
© APA/Fohringer

Bei seiner Budgetrede im Nationalrat verkündet Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch, wofür in den nächsten zwei Jahren Geld ausgegeben und wo gespart wird. 2,5 Milliarden Euro sollen für Investitionen freigemacht werden, ebenso viel soll eingespart werden. Schließlich will die Regierung das EU-Defizitverfahren 2028 wieder verlassen. Im Nationalrat über das Budget diskutiert wird dann am Donnerstag.

Der Budgetrede gingen lange Verhandlungen der Dreierkoalition voraus – bis zuletzt gab es offene Punkte bei den Begleitmaßnahmen. Zu einer Einigung bei der Parteienförderung, die nun nicht erhöht wird, gelangten ÖVP, SPÖ und NEOS etwa erst am Dienstag. Auch andere Details wie die Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt und Einsparungen in der Verwaltung oder beim Familienbonus sind bereits bekannt. Direkt vor der Nationalratssitzung passieren Budget und Budgetbegleitgesetz den Ministerrat.

🔴 Livestream ab 10 Uhr | Budget-Präsentation im Nationalrat

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