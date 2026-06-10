Jetzt live: Marterbauer präsentierte Budgetpläne, Debatte im Nationalrat läuft

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat in seiner zweiten Budgetrede versucht, trotz schwieriger Umstände Zuversicht zu verbreiten. Die Regierung löse Schritt für Schritt die Probleme und treibe die notwendigen Reformen voran, meinte er in seiner mit 98 Minuten ungewöhnlich langen Ansprache vor dem Nationalrat. Gleichzeitig betonte Marterbauer, dass es Unsicherheiten gebe, vor allem was die wirtschaftliche Entwicklung angehe.

„Ich werde ihnen nichts vormachen, die Zeiten sind ernst“, sagte der Finanzminister schon früh in seiner Budgetrede. Anfang des Jahres habe sich deutlich eine Trendwende zum Positiven abgezeichnet, die von der „verantwortungslosen Kriegstreiberei“ gehemmt worden sei: „Ich ärgere mich, aber wir lassen uns nicht ermutigen.“ Marterbauer wies darauf hin, dass ein Prozent weniger Wirtschaftswachstum das Defizit um 0,5 Prozent des BIP steigen lassen könnte.